Trovato un furetto disperso, ora si cerca il proprietario

Cercasi proprietario di un furetto disperatamente. Senza scomodare i titoli di celebri film, si può comunque dire che in valle San Martino è scattata la ricerca del padrone di un simpatico esemplare di colore scuro che si è perso questa mattina a Torre De’ Busi, nella frazione di Favirano. Il furetto (nella foto) è entrato nel giardino di un’abitazione privata in via don Guido Scuri. Qui il quadrupede, comprensibilmente spaventato, si è poi intrufolato nella cuccia di un cane ed è stato trovato dalla proprietaria di casa. Immediato il passaparola e l’appello sui social - anche nella vicina Calolziocorte - per trovare il proprietario del furetto. Se qualcuno dovesse riconoscere l’animale può cercare su Facebook Tommaso Rota, oppure contattare al telefono via whatsapp Sara Beloli (331 8185798), entrambi di Torre De’ Busi. Le loro famiglie si stanno ora prendendo cura dell’animale in attesa di rintracciare il padrone.