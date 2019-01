Valgreghentino: "Rinnovamento" candida sindaco il giovane assessore Matteo Colombo

Matteo Colombo, 29 anni a febbraio, assessore uscente a Cultura, Sport, Politiche giovanili, Associazioni e Protezione civile. Sarà lui il candidato sindaco del gruppo "Rinnovamento e Partecipazione" a Valgreghentino, rappresentazione dell'attuale maggioranza che governa il paese con il sindaco Sergio Brambilla. Quest'ultimo sarà probabilmente della partita come candidato consigliere, si vedrà. Ma al momento la cosa certa è che non si ricandiderà come primo cittadino passando il testimone al giovane assessore Colombo. Il nome del primo candidato sindaco di Valgreghentino alle prossime amministrative di maggio è stato ufficializzato oggi pomeriggio nella sala polivalente di via Tavola.

«Questo locale ristrutturato e messo a disposizione della cittadinanza è un esempio concreto del buon lavoro fatto in questi cinque anni - ha commentato Matteo Colombo - Ci sono poi le politiche scolastiche, quelle sociali. Ma soprattutto il lavoro che abbiamo svolto ogni giorno dando ascolto ai cittadini e rispondendo alle loro esigenze. Ora come gruppo "Rinnovamento e Partecipazione" vogliamo continuare su questa strada. Ringrazio Sergio Brambilla per il lavoro fatto e sono convinto che continuerà a sostenerci. Quando mi è stato chiesto di candidarmi sindaco ho riflettuto alcuni giorni dato che si tratta di un impegno molto importante - continua l'assessore Colombo - Mi sono confrontato con i mieie famigliari, la mia ragazza, il gruppo, poi ho deciso di accetttare e di buttarmi in questa nuova avventura con entusiasmo. Nei prossimi giorni organizzeremo degli incontri pubblici con la popolazione per definire nomi e programmi. Vogliamo continuare a lavorare per il bene di Valgreghentino».

Sergio Brambilla ha citato anche l'impegno dell'Amministrazione sul fronte della cultura e dell'informazione, parlando poi della propria scelta. «Per motivi personali e professionali ho deciso di non ricandidarmi come sindaco - ha fatto sapere Brambilla - Ma continuerò molto volentieri a dare il mio sostregno al gruppo dell'attuale maggioranza, vedremo in che modo e se con qualche ruolo. Al momento confermo che "Rinnovamento" ha scelto Matteo Colombo come candidato sindaco. Sono felice che abbia dato la sua disponibilità perchè si tratta di un giovane molto capace che ha già lavorato bene per il paese e che è pronto a continuare a farlo».

Tra le persone intervenute alla conferenza stampa di oggi, anche l'ex sindaco Ernesto Longhi. La lista Rinnovamento è una formazione civica, riconducibile all'area del centrosinistra. L'attenzione si sposta ora sulle scelte del centrodestra. L'attuale opposizione dovrebbe presentare un unico candidato sindaco. Molto probabilmente a Valgreghentino la corsa per la conquista del municipio sarà quindi a due. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Intanto la campagna elettorale sta per entrare nel vivo.

