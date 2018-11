Valmadrera, in arrivo 152.000 Euro per gli impianti sportivi del centro Rio Torto

Buone notizie per gli sportivi di Valmadrera. Da Regione Lombardia arriverà infatti presto un contributo del valore di oltre 150.000 Euro per gli impianti del Centro Rio Torto.

Più precisamente, dal bando regionale pubblicato lo scorso 13 novembre sono previsti 152.000 di contributi per la realizzazione della prima parte degli interventi previsti presso il Centro Sportivo Intercomunale Valmadrera - Malgrate, ovvero la sistemazione di due campi da tennis e il sintetico con recinzione sul campo in sabbia di allenamento. I lavori dovranno essere assegnati o comunque messi a bando entro il prossimo 31 dicembre. Contemporaneamente, con i finanziamenti dei due Comuni in proporzione alle rispettive proprietà (70% Valmadrera e 30% Malgrate), saranno affidati anche i restanti lavori, ovvero l’ illuminazione del campo di allenamento a Lel e del campo numero 2 .

«Si tratta - commenta l’ assessore allo Sport di Valmadrera Antonio Rusconi - di un intervento estremamente importante che rende il nostro centro sportivo più completo e risponde ad alcune esigenze non più rinviabili, come un campo di allenamento adeguato, il rispetto degli accordi con il Tennis Club e la possibilità di recuperi serali delle partite rinviate».