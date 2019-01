Chiusa per forte vento e neve la SS36 in zona Madesimo

A causa del forte vento e della neve la Statale 36 è stata chiusa al traffico all'altezza di Madesimo. Il provvedimento è stato preso questa mattina da Anas, come confermato in una nota diramata alle 10.30 dallo stesso Ente Nazionale Strade.

«A causa del forte vento e della neve è stata provvisoriamente chiusa al traffico per tutte le categorie di veicoli, in entrambe le direzioni, la strada statale 36 `Del Lago di Como e dello Spluga, dal km 140,700 al km 147, 000 nel territorio comunale di Madesimo in provincia di Sondrio» - è scritto nel comunicato. Possibili disagi dunque anche per alcuni dei molti lecchesi che in queste ore stanno rientrando dalle località montane della Valtellina dopo le festività. Restano comunque sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l'abitato del comune di Madesimo.

Anas raccomanda inoltre prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.