Volontarie raccolgono indumenti e beni di prima necessità per i senzatetto

Anche Brivio si mobilita per aiutare i senzatetto del territorio lecchese. Un gruppo di volontarie del paese si è infatti attivato per raccogliere vestiti, cibo e beni di prima necessità da destinare alle persone bisognose.

"Brivio che dona" è il nome emblematico del sodalizio. «Raccogliamo abiti in buono stato, scarpe, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, indumenti per uomini, donne e bambini - spiega Ornella Prinzi Pozzoni - Il materiale viene poi dato ai City Angels di Lecco per essere distribuito tra clochard e senzatetto. Tra noi volontarie e i City Angels è nata un'ottima collaborazione. Gli aiuti vengono dati anche alle famiglia in difficoltà di Brivio. Ringraziamo don Emilio Colombo per il locale che ci è stato dato come deposito del materiale che raccogliamo».

Il quartier generale di "Brivio che dona" è aperto tutti i martedì dalle 9 alle 11 in piazza Frigerio 5, nella ex sede Pro loco. Qui è possibile contattare le volontarie e portare il materiale che verrà poi consegnato alle persone bisognose. E proprio questa sera, martedì, Ornella Prinzi Pozzoni porterà gli indumenti raccolti nella sede dei City Angels a Lecco. (Nelle foto, parte del materiale raccolto nei giorni scorsi).

Gallery