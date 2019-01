A Ballabio nasce lo "Spazio mamma bimbo", punto di confronto e assistenza gratuiti

A Ballabio nasce lo "Spazio mamma bimbo", punto d'incontro e assistenza gratuiti. Il nuovo importante servizio verrà attivato grazie all'iniziativa di in gruppo di mamme, rappresentate da Ambra Carissimo, e la collaborazione dell'Amministrazione comunale. In questo luogo mamme e piccoli potranno incontrarsi, assistersi a vicenda nella cura dei bambini, ricevere e dare informazioni, organizzare iniziative e attività utili a svolgere al meglio l'impegnativo compito di madri.

«Con grande orgoglio - spiega Ambra Carissimo in un post diffuso sui social - posso anticiparvi che Ballabio avrà il proprio "Spazio Mamma Bimbo" totalmente gratuito. Un enorme grazie va all'Amministrazione comunale che ci ha concesso l'utilizzo della sala civica polifunzionale di piazza Papa Giovanni XXIII. Per seguire gli eventi che proporremo, vi invito a seguire la pagina "Spazio Mamma/Bimbo Ballabio"».

Obiettivi dell'iniziativa e servizi

Gli obiettivi dell'iniziativa vengono elencati dalla stessa promotrice: «Offrire alle mamme e i proprio bimbi un punto di incontro, dare la possibilità ai bimbi da zero a 3 anni di giocare ed interagire tra loro sotto la supervisione dei genitori, dare supporto per quanto riguarda l'allattamento e la gestione dei primi periodi con il bambino, promuovere il maternage dolce, creare un gruppo di auto aiuto tra mamme, indirizzare quando necessario a professionisti (esempio pediatra, psicologo, ostetrica), dare la possibilità di pesare il proprio bimbo e fare autovalutazione del peso, organizzare corsi informativi (esempio corso di disostruzione pediatrica, massaggio infantile, utilizzo supporti ergonomici, prevenzione tumore al seno). Il tutto sarà gratuito, senza scopo di lucro». Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 334 5831849.