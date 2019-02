A Calolzio Giorno del ricordo in memoria dei martiri delle foibe

Calolzio ricorda i martiri delle foibe. Domenica 10 febbraio alle 10.30, nel piazzale della chiesa del Lavello, si terrà l'iniziativa "Foibe: per non dimenticare" in occasione del Giorno del ricordo. L'iniziativa, aperta a tutta la popolazione, è promossa dal Comune di Calolziocorte in accordo con biblioteca civica e scuole, e vedrà la partecipazione del Consiglio comunale dei Ragazzi.

«A conclusione della mostra inaugurata venerdì 25 gennaio presso la biblioteca di corso Dante intitolata "Una stella per non dimenticare" realizzata dal Consiglio dei Ragazzi delle scuole medie Manzoni e Cittadini, invitiamo tutti a partecipare alla Giornata del Ricordo - scrive il Consigliere comunale di maggioranza Pamela Maggi - Domenica 10 febbraio alle 10.30 verrà organizzata una cerimonia di commemorazione dei martiri delle foibe nel parco a loro dedicato in zona Lavello».