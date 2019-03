A Lecco arriva la Coppa dei Campioni, tra tifo e solidarietà

La Coppa dei campioni a Lecco. Ad annunciarlo, con orgoglio, è Francesco Prina, titolare del Dream Caffè di viale Montegrappa 33. Venerdì 22 marzo ore 20.30, infatti, presso la sede del Milan Club di Lecco, gli appassionati di calcio, a partire dai tifosi rossoneri, avranno la possibilità di ammirare una delle ben 7 coppe vinte dalla squadra di Milano. Un'iniziativa che avrà anche un importante risvolto di solidarietà, visto l'esposizione della Champions servirà per sostenere Telethon.

Renato Milani, coordinatore provinciale della maratona benefica a sostegno della ricerca contro le malattie genetiche, ringrazia per la preziosa collaborazione l'Aimc (Associazione Italiana Milan Club Sede Milan Club Lecco) Dream Caffè di viale Montegrappa.

«A Lecco la Coppa dei Campioni? È tutto vero! - Confermano Francesco Prina e Renato Milani - Si tratta di un evento importante che va oltre la fede calcistica, e interessa tutti coloro che vogliono veder da vicino questo prestigioso trofeo sportivo, simolbo del miglior calcio europeo. Questa iniziativa nasce proprio dal Milan Club di Lecco, dal suo presidente e Consiglio direttivo in testa e si inserisce anche nel programma delle manifestazioni a favore di Telethon per l’anno 2019. Dopo il successo che vede ancora una volta Lecco come prima città in Italia in termini di raccolta fondi del 2018, Telethon e Uildm Lecco ripropongono anche in questo 2019 lo stesso obiettivo di sempre: “quello di raccogliere anche un solo euro in più dell’anno prima” ma con il cuore la certezza che il lavoro degli scienziati di Telethon sta portando a tutti la speranza di guarigione di queste terribili 7000 malattie genetiche a oggi conosciute. Dunque, l’arrivo della Coppa dei Campioni a Lecco, si prefigura come un momento di festa, ma anche di solidarietà».

Il calcio è sempre amico della solidarietà e in particolare di Fondazione Telethon. Appuntamento dunque a venerdì 22 marzo alle 20.30 con AIMC (Associazione Italiana Milan Club Sede Milan Club Lecco) presso il Dream caffè di viale Montegrappa 33.

Gallery