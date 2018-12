A Olginate torna il cinema sul grande schermo

Ultimi minuti di attesa, poi a Olginate tornerà il cinema sul grande schermo. Oggi alle ore 17, nella festività di Santo Stefano, al cineteatro Jolly verrà proiettato il film "Il Grinch", riaprendo così la stagione cinematografica ferma da alcuni anni. Una scelta impegnativa, ma allo stesso affascinante e molto apprezzata sia a livello locale che provinciale, quella dei volontari del cinema parrocchiale che sperano di avere molti spettatori non solo alla "prima" di oggi - prontamente replicata alle 21 - ma anche nelle prossime serate.

«C'è grande attesa e curiosità per questa novità - aveva commentato nei giorni scorsi Mattia Morandi a nome dello staff del Jolly - Lo dimostrano i tanti messaggi pervenuti in pochi giorni attraverso i social network, con richieste di iscrizione alla mailing list. Il gruppo di volontari, composto da una trentina di persone, divisi tra tecnici di proiezione e maschere addette alla biglietteria, è pronto ad accogliere il pubblico che vorrà tornare ad apprezzare una struttura storica, ma completamente rinnovata e confortevole».

Il "battesimo" del grande schermo è previsto dunque per le ore 17 di oggi, 26 dicembre, per poi replicare alle 21. In questa occasione verrà proiettato "Il Grinch", film d'animazione. A seguire da venerdì 28 dicembre protagonista al Jolly sarà la tata più famosa del mondo con "Il ritorno di Mary Poppins". Prossimamente al cinema olginatese verranno proiettati i film "La Befana vien di notte" con Paola Cortellesi, Bumblebee, Ralph spacca internet e Bohemiam Rapsody.