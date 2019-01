Mamme e bimbi rischiano di finire per strada: li ospita il Comune di Abbadia

Due mamme con un bambino rischiano di ritrovarsi per strada, il Comune di Abbadia risponde presente ospitandole.

L'ente locale abbadiense è stato sollecitato dal presidente del Distretto di Lecco Filippo Galbiati, che ha chiesto di mettere a disposizione per un periodo limitato un appartamento di Via Stoppani, da destinare all'accoglienza temporanea di due mamme con bambino che hanno ricevuto un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento del titolo di protezione umanitaria.

«Ci è parso giusto rispondere positivamente a tale richiesta, vista la disponibilità dell'alloggio - commenta il sindaco di Abbadia Cristina Bartesaghi - Le Amministrazioni comunali della nostra provincia che si sono attivate fin da due anni fa in spirito di solidarietà istituzionale per rispondere all'emergenza degli arrivi, collaborando con la Prefettura per la gestione dei Cas, si ritrovano ancora oggi con "il cerino in mano". A seguito del diniego di implementare i posti Sprar, iniziano a presentarsi queste situazioni: la dimissione di soggetti fragili, quali ad esempio donne con bambini».

Il sindaco Bartesaghi pone l'accento sull'esigenza, per un ente, di aiutare i più vulnerabili. «In tutti i 24 anni in cui ho amministrato abbiamo sempre lavorato perché le persone venissero protette nei loro bisogni essenziali, sia che fossero cittadini italiani sia che fossero stranieri - prosegue il primo cittadino - Credo che un paese che si ritiene civile non possa fare altro. Sarà previsto un rimborso spese al Comune di Abbadia a valere sulle quote di solidarietà area comune del Piano di Zona. Ringrazio il gruppo di volontarie che si è attivato per l’accoglienza e per aiutare queste donne con i loro bambini a inserirsi nella comunità».

Intanto il Comune di Abbadia ha aperto il bando per l'assegnazione di tre bilocali liberi di proprietà comunale. Sono state presentate due domande. Espletate le formalità necessarie, i due alloggi verranno assegnati alle due persone residenti ad Abbadia Lariana che ne hanno fatto richiesta.