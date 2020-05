Dai "gemelli" di Bosonohy un contributo a favore di Abbadia

I gemelli di Bosonohy vicini alla popolazione di Abbadia Lariana nel momento di maggior sofferenza a causa dell'emergenza Coronavirus: donato infatti un contributo di tremila euro.

«Davvero un dono che dimostra la sensibilità, la vicinanza tra i due paesi e soprattutto la grande generosità del popolo ceco». Sono queste le parole che il sindaco di Abbadia lariana, Roberto Azzoni, ha espresso durante l'ultima riunione del Comitato gemellaggi del paese. Presentata al direttivo la lettera che Miroslav Sojka, sindaco del paese di Bosonohy, in Repubblica Ceca, ha inviato al collega lariano: un modulo da compilare per poter ricevere il bonifico di 84mila corone ceche che corrispondono a poco più di tremilaeuro.

«Quest'anno non sarà possibile incontrarci»

«La cifra corrisponde - ha spiegato Marta Ceklová, presidentessa del Comitato del paese alla periferia di Brno, gemellato da quasi vent'anni con Abbadia - a quanto era stato stanziato per il 2020 per poter ricevere i nostri carissimi amici di Abbadia nel nostro paese. Stavamo organizzando con il comitato italiano la ricezione ma purtroppo siamo stati sorpresi come tutti dai lockdown dei nostri Stati e abbiamo capito che per quest'anno non sarebbe stato possibile incontrarci».

Nella lettera del sindaco ceco si comprende l'importanza del gesto compiuto: «In questo momento difficile, soprattutto per voi nella vostra regione, vogliamo esprimervi il nostro sostegno e la nostra sentita amicizia con una donazione».

Spagnolo: «Colpiti da questo gesto»

La comunità ceca quindi si stringe intorno agli italiani e lo fa con un gesto concreto e importante. «Importantissimo - illustra Alberto Spagnolo, vicepresidente del Comitato - in quanto permette di comprendere la vicinanza che in questi 17 anni di gemellaggio abbiamo raggiunto con i nostri gemelli. Dalla Francia riceviamo messaggi di vicinanza ogni settimana e nei giorni più duri abbiamo avuto anche scambi in video telefonate con i nostri gemelli francesi di Gensac La Pallue, ma il gesto di Bosonohy ci ha veramente colpito. Chi è nei gemellaggi e nelle Amministrazioni comunali - prosegue - comprende bene la difficoltà nel reperire fondi per le attività che potrebbero essere definite ludiche, oltre che culturali, per cui si può ben capire il gesto del Comune ceco che ha deciso di destinare alle necessità legate al contenimento del virus in Italia e poi invitarci il prossimo anno a essere loro ospiti e quindi reperire nuovi fondi. Un gesto davvero meraviglioso».

Di concerto con il Consiglio comunale e il Comitato Gemellaggi, il sindaco Azzoni ha rivelato che l'importo con ogni probabilità potrà essere utilizzato per fornire strumenti nuovi ai servizi educativi del paese. «Raccolgo il sentimento del Comitato - dice Azzoni - che vorrebbe che questo importo venisse utilizzato in modo concreto a dimostrazione della grande vicinanza del popolo di Bosonohy, e quando si è accennato a un utilizzo volto ai bambini o ai giovani, mi hanno espresso tutta la loro approvazion».