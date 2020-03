Consegna a domicilio della spesa anche ad Abbadia Lariana

Il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci arriva anche ad Abbadia Lariana. L'Amministrazione comunale, la Parrocchia di San Lorenzo e la Parrocchia di Sant'Antonio a Crebbio, con il gruppo comunale di Protezione civile "Don Battista Cossali, organizzano il servizio che garantirà, grazie alla collaborazione di alcuni negozi e della Farmacia Lariana, di portare generi di prima necessità a casa delle persone anziane o con problemi.

Al momento hanno aderito all'iniziativa:

Alimentari "Micheli Rita" 0341 732139

Gastronomia "Il Viandante" 334 7609433

Alimentari "La Bottega dei pensieri" 0341 1890106

Panificio "Segreto Marco" 0341 732511

Azienda agricola Spreafico Roberto 333 6204182

I cittadini di Abbadia interessati a usufruire del servizio possono telefonare agli esercenti entro le ore 10 per ordinare la spesa. A consegnarla sarà un volontario della Protezione civile con un amministratore entro le 12.30.

A questo si aggiunge l'iniziativa della Farmacia Lariana, che consegnerà a domicilio le medicine oltre a garantire la possibilità - in collaborazione con il dottor Fausto Mazzoleni - di ritirare le ricette direttamente in farmacia e non in ambulatorio.