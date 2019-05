Abbadia: don Vittorio Bianchi lascia, a fine estate arriva don Fabio Milani

Cambio alla guida della comunità pastorale di Abbadia Lariana. A fine estate Don Vittorio Bianchi, 80 anni, lascerà il posto che occupa dal 2010 a don Fabio Molteni, 53 anni originario di Lomazzo e attuale prevosto di Tavernola.

Da settembre don Vittorio sarà trasferito a Bellagio nelle vesti di collaboratore del Vicariato. Terminerà così la sua esperienza nella comunità pastorale di Abbadia, che comprende la parrocchia di San Lorenzo e quella di Sant'Antonio a Crebbio, frazione alta del paese. Don Vittorio arrivò in paese nel 2010, raccogliendo l'eredità di don Giovanni Villa che ad Abbadia era rimasto una quindicina d'anni.

Recentemente don Vittorio era stato festeggiato dai suoi parrocchiani per l'80° compleanno. «Metto il dono della mia salute a beneficio della gente» aveva detto durante la settimana di avvicinamento alla data. Il sacerdote, nato a Mandello il 30 ottobre 1938 e ordinato il 28 giugno 1964, in quell'occasione aveva raccontato la sua passione per la moto.

L'amore per le due ruote è talmente forte che ancora oggi, a 80 anni, il sacerdote non disdegna recarsi ai Piani Resinelli con il suo scooter da 500 cc per celebrare la messa vespertina della domenica.