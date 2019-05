Esercitazione ad Abbadia: dissesto e frana, scatta l'emergenza

Nel quadro dell'esercitazione provinciale "Collaboriamo 2019", il gruppo comunale di Protezione civile di Abbadia lariana con il supporto del gruppo di Mandello del Lario ha attivato uno scenario sul proprio territorio per testare la capacità organizzativa in caso di emergenze.

«Si è sviluppato - spiega l'assessore all'Ambiente di Abbadia, Piero Butti - utilizzando come riferimento una delle situazioni inserite nel piano di emergenza comunale recentemente approvato dal Consiglio comunale». È stata dunque attivata l'unità di crisi locale con le figure previste dal piano (sindaco pro tempore, responsabile ufficio tecnico, comandante Polizia locale, coordinatore del gruppo di Protezione civile, assessore all'Ambiente). La squadra di protezione civile mobilitata per l'evento si è recata in località Borbino per valutare una tipologia di dissesto idrogeologico con la presenza dei geologi inviati dal centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro, dove è collocata la segreteria generale dell'esercitazione provinciale.

Durante la mattinata dell'esercitazione, la squadra di intervento si è attivata il gruppo per un ulteriore evento franoso in località Linzanico. I volontari si sono portati sul posto per sopralluogo.

