Fibra ottica, proseguono i lavori ad Abbadia. Possibile conclusione per l'estate

Finalmente la fibra ottica. Lo hanno pensato in tanti, ad Abbadia Lariana, vedendo l'avanzamento dei lavori per la posa delle infrastrutture. Ci vorrà, però, ancora un po' di pazienza.

L'impresa che sta eseguendo l'intervento, dopo avere effettuato gli scavi e provveduto al cablaggio delle frazioni alte di Crebbio e Linzanico, si sta occupando in questi giorni del tratto che dall'incrocio del cimitero porta fino all'asilo. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane raggiungendo San Rocco, i Mulini e Robbianico.

«Tutte le zone del paese saranno raggiunte, è garantita la copertura del 100 per cento del territorio comunale - spiega il vicesindaco Domenico Aiello - L'intervento arriverà anche nella frazione di Borbino, una delle più penalizzate visto l'attuale segnale internet debole o addirittura assente».

Per i cittadini abbadiensi l'arrivo della fibra è un grosso sollievo, poiché consentirà di usufruire della banda ultralarga ed effettuare un grande salto di qualità in termini di velocità di download e upload nella navigazione. Per ovviare alla lontananza di alcune zone (che rende progressivamente più instabile la connessione) verranno installate nuove centraline locali, per esempio una nella zona di San Bartolomeo.

Le tempistiche? «L'impresa che sta svolgendo i lavori, che poi subaffitterà le reti ai gestori di servizi internet, ha garantito la conclusione entro un paio di mesi - prosegue Aiello - Il contratto prevede in ogni caso il termine ultimo a fine dicembre 2019». Se tutto dovesse procedere senza intoppi, si può prevedere la cablatura dell'intero paese per l'estate, dopo di che toccherà ai cittadini, privati e aziende, rivolgersi al proprio gestore per l'adeguamento del singolo allacciamento.