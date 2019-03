Abbadia, i burattini conquistano grandi e bambini

La rassegna “Domeniche a Teatro” nei comuni della Riviera, voluta dalla Provincia di Lecco e gestita nella direzione artistica dal Cerchio tondo, ha fatto tappa con successo anche ad Abbadia Lariana.

L'iniziativa ha conquistato grandi e bambini. Punto di attrazione la commedia “Arlecchino malato d'amore” ambientata a Venezia animata da "attori in legno" mossi e forniti di voce dalle sapienti mani e ugola di Daniele Cortesi, burattinaio di Caravaggio che da quarant'anni porta sulle scene la figura di Gioppino Giuseppe Zuccalunga. Con lui nel teatrino allestito presso il salone dell'oratorio Piergiorgio Frassati di Abbadia, Brighella, Arlecchino, Esmeralda, figure del teatro che affonda le antiche radici nella tradizione delle recite dei burattini bergamaschi.

Daniele Cortesi con la famiglia porta avanti una tradizione che lo ha visto calcare con le sue creature in legno il palco della Casa della Cultura Italiana a New York. E in terra nazionale, nella varie regioni con apparizioni anche in casa della famiglia Berlusconi. Un arte questa, che a pari di quello dei Pupi siciliani, della Trinacria meriterebbe una salvaguardia quale Patrimonio Unesco, in campo teatrale. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

