Abbadia: partiti i lavori per l'allargamento dell'importante incrocio in Via all'Asilo

Sono partiti in questi giorni i lavori per l'ampliamento dell'incrocio tra via All'Asilo e Via per Novegolo ad Abbadia Lariana.

Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza viabilistica, nel punto più "caldo" della rete stradale del comune rivierasco, nel quale ogni matt‌ina confluiscono centinaia di veicoli da alcune zone popolose del paese (Robbianico, San Rocco, Mulini) e dalle frazioni alte (Novegolo, Linzanico e Crebbio, ma anche dalla vicina Maggiana) formando vere e proprie code per accedere, attraverso lo stretto sottopasso ferroviario, alla Provinciale 72.

I lavori, a carico del Comune di Abbadia per un costo di 30mila euro, consentiranno di avere maggiore spazio e far defluire il traffico in maniera più efficiente, pur non essendo ancora chiaro quale sarà la soluzione viabilistica definitiva, una rotonda o altro.

«Verrà costruito un muro di contenimento - spiega il sindaco Cristina Bartesaghi - e il marciapiede, già esistente, sarà spostato verso il muro per garantire maggiore sicurezza ai pedoni. La strada sarà allargata con una corsia dedicata a chi dalla Provinciale svolta verso destra, in Via all'Asilo, verso il cimitero. L'intero incrocio diventerà più arioso: l'obiettivo è facilitare l'accesso da e verso la P72, riducendo le fastidiose code che si formano al mattino e migliorando la visibilità complessiva. Siamo comunque consci che il vero problema è a valle, proprio sulla Provinciale, dove servirebbe una rotonda, ma quella è una questione più complessa».

Da molti abbadiensi arriva, da tempo, la richiesta di allargamento del ponte ferroviario, per consentire a due mezzi di percorrere il sottopasso contemporaneamente senza dovere attendere il senso unico alternato (vero motivo per cui si formano le code all'incrocio).

«È infattibile - risponde il sindaco - occorrerebbe trovare accordi con privati e con Rfi, proprietaria della rete ferroviaria. Restiamo dell'idea che lo slargo che andremo a completare nelle prossime settimane sarà comunque molto utile, anche se è presto per dire come verrà regolamentato. Potrebbe essere una rotonda, con il palo della luce e il manufatto di Acel che resterebbero al centro, oppure un'altra formula: lo capiremo soltanto più avanti, magari sostenendo alcune prove».

