Elezioni ad Abbadia: il nome della lista unica lo decidono i giovani

Saranno i giovani di Abbadia a creare il nome e il simbolo della nuova lista civica che ha unito i due storici gruppi di maggioranza e minoranza.

A lanciare l'idea, incontrando diversi ragazzi del paese, è stato il candidato sindaco Roberto Azzoni, durante una serata di confronto svoltasi venerdì 15 febbraio. E proprio i giovani hanno rappresentato il tema centrale dell'incontro, con un'altra proposta arrivata da Azzoni come "risposta" alle numerose istanze presentate, ovvero la creazione di una consulta dei giovani che possa mantenere alto l'interesse su alcune tematiche importanti per Abbadia.

«Sono intervenute una trentina di persone per discutere su ciò che si aspettano dalla nuova lista civica, sulle problematiche e sulle idee per il paese di Abbadia - commenta Azzoni - Il confronto è stato molto stimolante e ha portato sul piatto alcune aspettative ed esigenze quali la necessità di un aumento degli eventi culturali e di intrattenimento concertati con il vicino comune di Mandello e di uno spazio studio connesso alla biblioteca, entrambe le idee fondamentali per creare un'identità e favorire l'aggregazione. Si è toccato il tema del turismo, molto sentito anche dai giovani, sia per quanto riguarda le problematiche di gestione (parcheggi, necessità di bagni pubblici a lago) sia per le possibilità di sviluppo (possibilità di coinvolgere maggiormente i giovani in accordo con la Pro Loco)».

Nota a margine, sicuramente non meno importante: qualcuno fra i giovani coinvolti ha dato la disponibilità a entrare nella lista unica. «Ora li incontrerò personalmente anche per conoscerci meglio» ha annunciato Azzoni.