Abbadia: pronto il percorso pedonale all'incrocio più trafficato del paese

Dopo tre mesi di lavoro, è pronto il nuovo percorso pedonale ad Abbadia Lariana all'incrocio tra Via All'Asilo e Via Per Novegolo.

Il collegamento, che ora consentirà ai pedoni di non transitare necessariamente a bordo della strada con tutti i rischi correlati, costeggia il cantiere ancora aperto dove a breve sorgerà il nuovo incrocio che regolerà la viabilità. Un provvedimento voluto dall'Amministrazione comunale del sindaco Cristina Bartesaghi nel tentativo di mettere ordine in un punto nevralgico per la viabilità del paese, nel quale ogni matt‌ina confluiscono centinaia di veicoli da alcune zone popolose del paese (Robbianico, San Rocco, Mulini) e dalle frazioni alte (Novegolo, Linzanico e Crebbio, ma anche dalla vicina Maggiana) formando vere e proprie code per accedere, attraverso lo stretto sottopasso ferroviario, alla Provinciale 72.

I lavori, a carico del Comune di Abbadia per un costo di 30mila euro, consentiranno di avere maggiore spazio e far defluire il traffico in maniera più efficiente, pur non essendo ancora chiaro quale sarà la soluzione viabilistica definitiva, una rotonda o altro. Il muro di contenimento, accanto al quale transita il nuovo percorso pedonale che si ricollega al sottopasso ferroviario, è stato terminato da tempo. La parte restante dei lavori interesserà l'allargamento della corsia di svolta in Via All'asilo per chi sale dalla SP72.

