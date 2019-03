«Pericolante»: abbattuto lo storico pioppo sul lungolago di Abbadia

Difficile dire con esattezza da quanto tempo fosse lì. Sicuramente da parecchi decenni. Il pioppo sul lungolago di Abbadia Lariana, all'imbocco della passerella di Via del Conventino, ora non c'è più.

Sabato, attraverso un complicato intervento durato tutto il giorno, i volontari di Protezione civile lo hanno abbattuto. «Abbiamo rispettato la perizia dell'ufficio tecnico ed eseguito l'ordinanza sindacale - ha spiegato l'assessore alla Prevenzione e Salvaguardia del Territorio, Piero Butti - Effettivamente il pioppo era bucato all'interno, pieno d'acqua, e a lungo andare avrebbe costituito un pericolo poiché sarebbe potuto persino crollare».

Rimuoverlo non è stato semplice: per l'altezza, circa 12 metri, e per la larghezza del tronco. «Come Protezione civile dobbiamo obbligatoriamente svolgere un'esercitazione all'anno - prosegue Butti - e avevamo già deciso di organizzarne una con macchinari a scoppio: l'abbiamo dunque abbinata all'esecuzione di questa ordinanza. Tutto è andato bene, fra gli otto volontari si è sviluppato un ottimo feeling».