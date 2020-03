Comune di Abbadia, le nuove disposizioni dopo il decreto per il Coronavirus

Il Comune di Abbadia Lariana rafforza il filo diretto comunicativo con la propria cittadinanza, a maggior ragione nel periodo di emergenza per la diffusione del Coronavirus.

Alla luce dell'emergenza da virus Covid-19, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio emanato l'8 marzo, per garantire la massima efficacia delle misure volte a contenere e limitare la diffusione del virus, il Comune di Abbadia ha comunicato queste disposizioni:

Chiusura della Palestra Comunale fino a data da destinarsi

Chiusura del Centro Anziani fino a data da destinarsi

Sospensione dell'attività di doposcuola presso il Museo Setificio fino a data da destinarsi

Chiusura della biblioteca fino a data da destinarsi

Chiusura della struttura ex-scuola elementare di Crebbio e della Sala Prove fino a data da destinarsi

Rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni preventivate entro il 3 Aprile (Corsa del Viandante, Michy Motor Day, Festival della letteratura)

Il centro di raccolta sarà aperto con gli ingressi contingentati e con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1 metro. Si raccomanda di recarsi al centro solo se strettamente necessario

L'accesso agli uffici comunali potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico e/o richiesta a mezzo mail e solo per esigenze improcrastinabili

L'accesso ai parchi comunali è possibile solo mantenendo la distanza di almeno 1 metro

I cittadini sono invitati a utilizzare il più possibile i servizi comunali online già attivati dal Comune di Abbadia Lariana. La validità dei tesserini per il transito sulla pista agro-silvo-pastorale è prorogata al 31.05.2020

La validità del contrassegno adesivo rilasciato ai residenti dall'Amministrazione Comunale per usufruire della sosta gratuita in tutte le aree a pagamento è prorogata al 30.09.2020

L'accesso agli uffici municipali potrà avvenire soltanto su appuntamento telefonico o su richiesta via mail. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Abbadia.

Nel frattempo, l'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Azzoni attiva anche il servizio WhatsApp. «Un modo per avere informazioni tempestive e capillari. Tutti i cittadini sono invitati ad effettuare l'attivazione - spiegano dal Comune - Il servizio è attivo da questa sera, vi preghiamo di non inviare la richiesta più volte e di attendere la conferma che, vista la mole di registrazioni iniziali da gestire potrà non essere immediata».

