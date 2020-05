Al via il concorso per le scuole “L’acqua vetturale della natura”

Anche per il 2020, nonostante l’emergenza che ha bloccato da ormai più di due mesi il regolare svolgimento delle lezioni, Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito di Lecco hanno indetto il concorso dedicato al tema dell'acqua e rivolto alle scuole primarie e secondarie della provincia di Lecco.

Particolare attenzione al genio di Leonardo da Vinci

Il concorso, dal titolo “L’acqua vetturale della natura”, si pone come obiettivo principale quello di stimolare la creatività e l’attenzione dei partecipanti verso la conoscenza della risorsa idrica nel proprio territorio, con particolare riferimento ai lavori di Leonardo Da Vinci e soprattutto al suo interesse verso la zona del Lario.

Da ieri, lunedì 4 maggio, sono aperte le votazioni sul sito di Lario Reti Holding, all’indirizzo www.larioreti.it/concorso-2020, dove è possibile trovare i progetti presentati dalle classi primarie e secondarie. Le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di sabato 16 maggio 2020.

Chiunque può votare contribuendo con un “like” alla vittoria dell’elaborato preferito, previa registrazione nell’apposita area riservata. Il voto del pubblico contribuirà, insieme a quello di una Commissione designata dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, a decretare i vincitori dei sei premi, consistenti in buoni dal valore complessivo di 5.000 Euro per l’acquisto di materiale didattico, messi in palio dall’Ufficio d’Ambito e da Lario Reti Holding. I promotori dell'iniziativa invitano quindi a votare per i progetti in concorso, per farlo basta visitare il sito www.larioreti.it/concorso-2020.