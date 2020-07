Adeguamento spazi scolastici per emergenza covid, 750.000 euro alla Provincia di Lecco

La Provincia di Lecco ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione un finanziamento di 750.000 euro per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I finanziamenti fanno riferimento all’avviso emanato nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale.

«Questo finanziamento, ottenuto grazie agli uffici provinciali che hanno espletato in tempo utile tutte le procedure di registrazione e accreditamento necessarie per la partecipazione all’avviso, ci consentirà di intervenire sugli edifici scolastici di proprietà e competenza della Provincia di Lecco - commenta il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Marco Passoni, che ricopre anche la carica di sindaco di Olginate - Ci siamo subito attivati per raccogliere le esigenze degli istituti scolastici, per poi programmare i vari interventi da effettuare possibilmente prima della ripresa dell’attività scolastica. L’obiettivo è realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti a uso didattico, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19».