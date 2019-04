Regione Lombardia sospende l'affitto Aler a 99enne di Olginate

C'è anche una donna di Olginate, classe 1920, fra i primi dieci residenti Aler di età superiore ai 70 che per tre anni non pagheranno l'affitto.

«È partita lo scorso 4 aprile, a firma congiunta Regione Lombardia e Aler, la lettera che informa oltre 5.000 inquilini over 70, che abitano in case di Edilizia residenziale pubblica Aler, della sospensione del pagamento dell'affitto». Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini.

«Un provvedimento - commenta il Governatore - atteso e previsto dalla nostra azione di governo. In questo modo proseguiamo nelle politiche di sostegno alle "fasce deboli", premiando chi rispetta le regole pur vivendo magari in situazioni di difficoltà».

«La misura - spiega l'assessore Bolognini - decorre dal 1° gennaio 2019 e consiste nella sospensione temporanea del canone di locazione per un periodo di tre anni, sino al 31 dicembre 2021. Per questo la Regione ha stanziato, per il 2019, un contributo di 4.474.044 euro per i 5.005 beneficiari. A questo seguirà, nei due anni successivi, un ulteriore stanziamento di circa 12 milioni di euro. L'eventuale canone di locazione pagato nel periodo gennaio-marzo 2019 sarà scomputato dalle spese per i servizi".

«Siamo molto soddisfatti - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali - per questo risultato che "premia", come annunciato nel programma del presidente della Regione, gli inquilini over 70 in regola col pagamento del canone e dei servizi nell'ultimo quinquennio, assegnatari di un alloggio pubblico da almeno 10 anni e che rientrano nella fascia della protezione».

Continua inoltre la rendicontazione mensile dello stato di avanzamento dei lavori di recupero degli alloggi Aler, interessati dal programma avviato nel biennio 2016-18 e finanziato con 78,4 milioni di euro.