L'Agenzia delle Entrate di Lecco si trasferisce nella nuova sede vicina al Tribunale

L'Agenzia delle Entrate di Lecco trasloca nei nuovi uffici vicino al Tribunale. A partire da martedì 17 settembre cittadini e contribuenti dovranno dunque fare riferimento alla nuova sede di corso Promessi Sposi per le proprie pratiche fiscali, e non più a quella di via Igualada che terrà aperto fino ad oggi. Venerdì 13 e lunedì 16 settembre l'Agenzia chiuderà due giorni per le operazioni di trasloco, tenendo comunque attivi i servizi di pubblicità immobiliare. Di seguito riportiamo la nota ufficiale firmata dal Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Anna Petrazzuolo, e inviata ad autorità e associazioni professionali del territorio per illustrare nei dettagli la novità.

"Comunico che l'Agenzia delle Entrate di Lecco si trasferisce. Da martedì 17 settembre gli uffici della Direzione provinciale di Lecco saranno operativi presso la nuova sede di corso Promessi Sposi n. 27/c e 27/f, lasciando definitivamente l'attuale sede di via Igualada n.8. Venerdì 13 e lunedì 16 settembre saranno i giorni di chiusura per trasloco. La chiusura non riguarderà i servizi di pubblicità immobiliare (trascrizione, iscrizione e annotazione degli atti nei registri immobiliari, ecc...) che verranno garantiti anche nei giorni di trasloco presso la vecchia sede. Nei due giorni di chiusura i cittadini potranno comunque usufruire dei servizi dell'Ufficio territoriale rivolgendosi all'Ufficio di Merate, in via De Gasperi 133, dalle ore 8.30 alle 12.30. Dal 17 settembre tutti gli uffici e l'erogazione dei relativi servizi saranno operativi solo presso la nuova sede di corso Promessi Sposi. Ci scusiamo per il disagio che le operazioni di trasloco potrebbero causare".