Aido Monte Marenzo, Maria Cristina Rondalli confermata presidente

Assemblea elettiva e serata dedicata alla sana alimentazione con l'Aido di Monte Marenzo. Nel giorni scorsi, presso la sala civica di via Marenzi, si è tenuta la 32° assemblea generale del gruppo comunale. A presiedere la serata Giovanni Ravasi, attuale presidente regionale Aido. Dopo aver presentato la relazione morale e il bilancio, Ravasi ha informato i presenti in merito ai futuri cambiamenti organizzativi territoriali riguardante la struttura associativa.

Gli iscritti al gruppo di Monte Marenzo sono 308, una percentuale elevata rispetto ai circa 1900 residenti. Dopo le votazioni è stata riconfermata come presidente Maria Cristina Rondalli, con lei anche il direttivo uscente con in aggiunta quattro nuovi consiglieri per un totale di 13 componenti più 3 revisori dei conti. Nel 2019 l'Aido Monte Marenzo ha partecipato a 15 manifestazioni organizzate sul territorio comunale, raccogliendo iscrizioni e apprezzamenti da parte della cittadinanza.

Tra le iniziative in programma per il 2020 ci sarà come sempre la Camminata del 2 Giugno, “Donare per Vivere”, che quest’anno si presenterà con una nuova veste, qualche cambiamento e altre sorprese in corso di elaborazione. La serata è proseguita con l’intervento della dottoressa Cristina Grande che collabora con “Prevenzione Oggi”, rivista ufficiale dell'Aido.

La dottoressa Grande ha esposto in modo semplice ed esaustivo i problemi e le soluzioni per un'alimentazione corretta, partendo dal mangiare meno e meglio con un’attenzione anche all’ambiente. Il tema della serata, di interesse pubblico, ha richiamato un pubblico numeroso.

Gallery