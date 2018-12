Al Jolly di Olginate riprendono le proiezioni cinematografiche

Fervono i preparativi per la ripresa delle proiezioni cinematografiche al Cinema Teatro Jolly di Olginate. La prima andrà in scena a Santo Stefano. Il gruppo di volontari coordinato dal parroco don Matteo Gignoli sta infatti lavorando intensamente in queste settimane affinchè sia tutto pronto per riaprire le porte del Jolly al cinema e dare nuova vita al grande schermo. Mercoledì 26 dicembre alle 17 avrà luogo la prima proiezione della “nuova era”. In quell’occasione verrà presentato il film d’animazione "Il Grinch" con la voce di Alessandro Gassman, con replica alle 21.

Dal 28 dicembre invece sarà la celebre tata Mary Poppins ad occupare il grande schermo olginatese con proiezioni alle 21 e, sabato 29 e domenica 30 anche nel pomeriggio alle 17. Sarà inoltre possibile assistere alle proiezioni nel week-end del 4, 5 e 6 gennaio alle 21. Per avere tutti i dettagli della programmazione è possibile contattare il numero 331 7860568, scrivere a cinemateatrojolly@gmail.com oppure collegarsi alla pagina facebook Cinema Teatro Jolly. Ingresso adulti 6 euro, bambini (fino a 10 anni compiut) ridotto 4 euro.

«Il Cinema, recentemente ristrutturato e con un nuovissimo impianto di vidoeproiezione digitale, consentirà al nuovo pubblico di apprezzare i film seduti su poltrone di velluto di alta qualità e comfort» - ricordano volontari e responsabili del Jolly impegnati anche nell’organizzazione di spettacoli teatrali e iniziative di aggregazione. Da segnalare intanto che proprio il cinema teatro Jolly ospiterà, sabato 15 dicembre alle 21, la commedia brillante degli Anonimi Villani “Compagnia Amatoriale” a sostegno di Telethon.