Al Parco Monte Barro torna l'università delle erbe

Ripartirà sabato 12 ottobre la seconda edizione dell’Università delle Erbe, che durerà sino a maggio 2020: diciotto incontri suddivisi in tre moduli tematici, ciascuno riguardante un tema relazionato con le Erbe Spontanee. L'iniziativa è organizzata dall'Ostello Parco Monte Barro in collaborazione con Parco Monte Barro, Legambiente Lecco e Bothanica. I corsi sono ideati per studenti universitari, professionisti e semplici interessati e hanno lo scopo di approfondire il tema delle erbe spontanee in maniera pratica e teorica nel pieno rispetto del territorio che ci circonda. Gli incontri sono tenuti da docenti ed esperti del settore che accompagnano i partecipanti in escursioni, raccolta, lavorazione e studio delle erbe attraverso lezioni teoriche e laboratori. Sarà possibile partecipare a singole lezioni, singoli moduli o all’anno intero con possibilità di pernottare in Ostello a prezzi scontati durante le giornate di corso.

I moduli tematici saranno così strutturati: un primo modulo che riguarderà lo studio delle piante officinali in fitoterapia, un secondo modulo sulle autoproduzioni con le erbe (cosmetici, colori naturali, detersivi, ecc...) e un terzo modulo sull’uso delle erbe spontanee in cucina. La durata degli incontri è di una giornata intera, dalle ore 10 alle 17 di sabato o di domenica e si terranno presso l’Ostello Parco Monte Barro, gestito all’interno del Parco Regionale da Legambiente. Il primo incontro, previsto per il 12 e 13 ottobre sarà una prima “Escursione con riconoscimento erbe spontanee e delle loro Famiglie”. Per chi fosse interessato a partecipare è possibile avere maggiori informazioni e iscriversi al sito www.ostelloparcobarro.it/ universita-delle-erbe/