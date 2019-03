Al via i lavori per la nuova illuminazione lungo la Statale 36

Buone notizie per quanto riguarda gli impianti d'illuminazione e la sicurezza lungo la Ss 36 tra Civate, Lecco e Pescate. Si è infatti tenuta questa mattina nell'ufficio del sindaco di Pescate una riunione tecnica con i funzionari Anas per dare il via ai lavori di rifacimento della linea di illuminazione della Ss 36 e del Ponte Manzoni e di sostituzione di tutte le lampade a cielo aperto nel tratto Civate-Lecco, sia in direzione nord che in direzione sud.

«Erano presenti l'ingegner Pisano, il dottor Vinci di Anas, e l'ingegner Gaspari della ditta Gemmo vincitrice dell'appalto - ha fatto sapere il sindaco Dante De Capitani - Da lunedì 25 marzo inizieranno i lavori che interesseranno da prima il territorio di Civate a partire dalla rampa di accesso alla galleria del Barro, e poi lunedi 1° aprile le opere riguarderanno il tratto pescatese, dalla galleria del Barro all'attraversamento di Lecco».

Con questo intervento verranno sostituite tutte le lampade attuali a tecnologia flusso radiale di 250 watt e dispersione 10% con lampade a proiettore led di 114 watt a zero dispersione con la stessa resa illuminotecnica, ma con costi energetici di meno della metà. Le nuove lampade avranno una durata di circa 10 anni con un solo componente soggetto ad usura contro i cinque componenti usuranti di quelle attuali. I lavori dureranno sei settimane complessive, tre settimane in direzione nord e altrettante in direzione sud.

«Questi lavori verranno svolti solo durante la notte chiudendo le gallerie e il tratto sinistro della carreggiata a cielo libero, ma lasciando aperti gli svincoli in modo che il collegamento Pescate-Lecco sia sempre garantito anche di notte - aggiunge il sindaco di Pescate - Solo per la tempistica di sostituzione delle lampade il sottoscritto e Anas hanno concordato la chiusura delle gallerie dalle ore 21 alle ore 5».

Si ritornerà successivamente a chiudere le gallerie dalle ore 23 alle 5 per le solite opere di manutenzione ordinaria, come stabilito il mese scorso nella riunione dentro la galleria del Barro tra il sindaco De Capitani e l'ingegner Pisani di Anas.

Dopo aver sostituito le lampade e i relativi tratti elettrici nelle direttrici nord e sud, si cambieranno i corpi illuminanti anche negli svincoli in discesa e in salita da Pescate, fino alla rotonda sulla Provinciale 72.