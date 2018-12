Nella mattinata di mercoledì 5 dicembre è stato posizionato, come avviene annualmente, l'albero di Natale che illuminerà il centro di Lecco, in piazza Garibaldi. Giovedì sera, alle ore 17.30, si terrà la consueta cerimonia di accensione delle luminarie, attualmente in corso d'installazione per mano degli operai della ditta incaricata; alla cerimonia prenderà parte il vicesindaco Francesca Bonacina.

L'installazione dell'albero è stata eseguita con la cura dell’associazione INPRIMALINEA Onlus.