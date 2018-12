Inaugurato in centro il grande albero di Natale di In Prima Linea Onlus

E' stato acceso poco prima delle ore 18, dopo le presentazioni di rito, il grande albero di Natale che dominerà su piazza Garibaldi, nel cuore di Lecco e del "cantùn di ball". Come da nome della Onlus, In Prima Linea, associazione dedita all'attività di sostegno dei malati oncologici, si è mossa in prima battuta per dare alla città un abete da posizionare per il periodo delle Festività.

Ventimila malati oncologici

Rintracciato a Taceno, l'abete è stato trasportato e posizionato dall'azienda Battazza; main sponsor, per la prima volta, è stata Linee Lecco, rappresentata in piazza dal presidente Mario Frigerio e dal direttore Salvatore Cappello. Dopo le note fatte suonare dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, ha preso la parola Mauro Bolis: «Il cancro si combatte insieme e non dobbiamo temere di dire questo nome. Ci sono 20mila malati di tumore sul territorio provinciale e, insieme a noi, ci sono altre associazioni che lavorano presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco».

Il reparto di oncologia è stato rappresentato dal dottor Antonio Ardizzoia, primario: «I malati non sono soli, lo dimostra questa piazza. L'assocazione e il volontariato fanno molto per chi sta soffrendo, facendo cadere molti muri».

«In questi momenti siamo spensierati, certo, ma siamo soliti pensare più intensamente alle persone che non ci sono più o stanno lottando contro delle malattie - ha detto il vicesindaco Francesca Bonacina -. La festa è migliore se non lasciamo perdere questi momenti, stando a fianco di chi ha più bisogno. Noi contribuitamo con questo albero, che viene offerto alla piazza, a voi».

Accensione e rinfresco

Dopo la benedizione di don Andrea Lotterio, è stato il sindaco di Lecco Virginio Brivio a dettare i tempi del countdown che ha portato all'accensione, accompagnata da un lungo applauso. Dopodichè, è stato il Gruppo Alpini di Bonacina Pizzo d'Erna a offrire un buffet a base di thè, vin brulè, panettone e pandoro ai cittadini intervenuti.