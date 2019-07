Alessia Silvetti è il nuovo presidente del Lions club Valsassina

Alessia Silvetti nuova guida del Lions Valsassina. Nella serata conclusiva dell’annata sociale dei Lions valsassinesi che si è tenuta presso l’hotel Vittoria, il presidente uscente Franco Sormani, ha consegnato “il martelletto” e il distintivo alla nuova presidente del club, Alessia Silvetti, architetto, nativa di Dervio ma sposata a Cassina dove vive con il marito e due figli.

Durante la consueta cerimonia di scambio degli incarichi, Sormani ha tracciato il bilancio positivo dell’annata elencando i service effettuati, dal’impegno del sodalizio sui temi del sociale, alla raccolta fondi realizzata con l’importante contributo dei ragazzi del Club Satellite guidati da Chiara Invernizzi.

Oltre 5.000 gli euro distribuiti sul territorio fra scuole, servizi sociali e cultura. Nella serata è stato inoltre ricordato un socio deceduto pochi giorni prima, Antonio Benedetti. Spazio quindi alla consegna da parte dei ragazzi del Satellite una Melvin Jones alla padrona di casa, Rosella Galbani per il suo appoggio durante le serate dedicate alla raccolta fondi. Sono stati inseriti tre nuovi soci, Alessia Bergamini di Barzio, per il club Senior e Erminia Marconi con Amina Mesic per il Club Satellite.

Nel suo intervento Alessia Silvetti ha illustrato le linee che guideranno il club nel prossimo anno e presentato la nuova squadra che sarà composta da Giuseppe Malugani come primo vice presidente, Adriano Agostoni come secondo vice presidente, Mario Invernizzi come cerimoniere e Alessia Bergamini nel ruolo di segretario. Confermato Franco Sormani nel ruolo di tesoriere, Alfredo Ciresa, per i rapporti con i soci del club, più un gruppo di consiglieri con varie mansioni: Isabella Raggi, Antonio Sanelli, la stessa Rosella Galbani e Gianna Goretti. I fondatori Luigino Carissimi e Antonio Mario Corti. Marco Raveia come officer telematico e presidente del Club Satellite. Roberto Sellari presidente del Leo Club Casargo.

Oltre a festeggiare i 90 anni del fondatore Antonio Mario Corti, anche un momento di solennità con l’intervento del socio Carlo Sironi, che proprio in questi giorni al meeting mondiale dei Lions Club che si sta tenendo a Milano, verrà insignito della carica di Governatore del Distretto per il prossimo anno.





