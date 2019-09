Alluvione di giugno, la popolazione di Dervio ringrazia i volontari

Dervio ringrazia i volontari che, durante l'alluvione dello scorso giugno, hanno aiutato la popolazione. Ben 250 persone hanno partecipato, domenica, alla cerimonia presieduta dal sindaco Stefano Cassinelli, che ha ringraziato tutti i derviesi «per aver reagito con forza, tutti uniti a quei tragici eventi, dimostrando di essere gente di carattere e non pancotti».

Il primo cittadino ha ringraziato anche il parroco don Andrea per avere ospitato la festa in oratorio, la Formaggi Ciresa per avere offerto l'aperitivo e tutti i volontari che hanno allestito il pranzo.

«Ai volontari di Protezione civile e agli apparati dello Stato - ha aggiunto Cassinelli - il più forte ringraziamento per il loro aiuto. Un proverbio cinese dice che dimenticherai con chi hai riso ma non con chi hai sofferto e per questo i derviesi non vi dimenticheranno mai». Ai gruppi sono stati donati alcuni tronchi recuperati durante l'alluvione con la scritta "Noi c'eravamo" mentre ogni volontario ha ricevuto una ampolla con sabbia e legno dell'alluvione. Soddisfatti i volontari, che hanno sottolineato l'originalità dell'iniziativa.

