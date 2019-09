Taragnata e castagnate con gli alpini di Calolzio

Un mese di iniziative all’insegna di aggregazione e solidarietà insieme agli alpini di Calolzio. Il gruppo intitolato alla memoria di Pippo Milesi organizza infatti quattro appuntamenti per il mese di ottobre con i quali verranno raccolti fondi a sostegno della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai tumori. Il primo appuntamento è in programma per domenica 6 ottobre quando nella sede in frazione La Cà verrà organizzata la taragnata alpina con polenta e piatti tipici. Ci sarà anche la possibilità di asporto. Domenica 13 ottobre i volontari guidati dal capogruppo Claudio Prati saranno invece impegnati al Lavello con una castagnata che si aprirà alle ore 10 e proseguirà per l’intera giornata. Mercoledì 16 gli alpini prepareranno una seconda burollata, questa volta alla scuola Caterina Cittadini di piazza Regazzoni, mentre sabato 26 e domenica 27 ottobre la stessa iniziativa verrà proposta nell’oratorio del centro città.

«Invitiamo tutta la popolazione a partecipare - commenta Carlo Viganò, impegnato nella programmazione delle prossime iniziative alpine - come noto la location della nostra sede in collina è molto bella e la taragnata di domenica 6 sarà un’ottima occasione per ritrovarci all’insegna della solidarietà. Inizieremo a preparare la polenta già alle 11. Nelle settimane successive proporremo poi la tradizionali castagnate». Le penne nere torneranno presto a mobilitarsi anche con gli incontri nelle scuole per parlare di storia e tricolore.