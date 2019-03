Le penne nere portano il sorriso alla casa di riposo

Dopo la visita dei volontari Avis e la musicoterapia, nuovo momento di festa alla casa di riposo di Olginate. Martedì 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, una delegazione degli alpini di Olginate ha fatto visita agli anziani della Rsa "Don Luigi Gilardi" preparando vin brulé e pop corn per passare un pomeriggio in allegria. Gli ospiti della Rsa, insieme dalle volontarie, sono usciti e hanno tenuto compagnia alle penne nere nel piazzale della struttura.

Per qualche nonno è stata anche l'occasione per rispolverare il vecchio cappello da alpino e rivivere importanti ricordi. Successivamente tutti i partecipanti alla festa hanno preso parte a una grande tombolata durante la quale gli alpini hanno intonato canti della tradizione. Agli uomini è stata poi regalata una pergamena dedicata a tutti papà.

