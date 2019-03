Vergassola, Ruggeri e i Musici di Guccini nel programma di Altri Percorsi 2019

Torna l’appuntamento con Altri Percorsi, la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Lecco all’interno dei Circuiti Spettacolo dal Vivo di Regione Lombardia promossi dalla Provincia di Lecco. Teatro e grande musica andranno in scena sul palco del Cineteatro Palladium di Lecco, dove gli spettacoli prenderanno inizio alle 21 tutti i mercoledì del mese di maggio con quattro appuntamenti, per poi concludersi il 5 giugno, con l’ultimo concerto. È previsto inoltre uno spettacolo fuori abbonamento, eccezionalmente in programma sabato 15 giugno all’hotel NH Ponte Vecchio. La rassegna partirà mercoledì 8 maggio con lo spettacolo “Essere Leonardo da Vinci”, un’intervista impossibile, a 500 anni dalla sua morte, per la regia di Massimiliano Finazzer Flory, che vestirà i panni dell’inventore e scienziato dialogando con Gianni Quillico e Jacopo Rampini, nel ruolo di giornalisti, ripercorrendo la vita, l’arte e l’inventiva del genio toscano.

«Offriremo riflessioni e cultura ad alto livello»

«La programmazione arriva a toccare gli obiettivi che l’amministrazione si è posta in questi anni, anche grazie a Provincia, Regione e Cineteatro Palladium - spiega Simona Piazza, assessore comunale alla cultura e alle politiche giovanili -. “Saga Salsa” ha individuato NH Hotel come spazio nuovo per presentare uno spettacolo teatrale”. Il nostro obiettivo politico di fornire spunti di riflessione, unitamente a una proposta culturale di alto livello. Non si sono verificati aumenti di nessun genere per quanto riguarda il costo di biglietti e abbonamenti. Il logo? Bordato di rosso perché rappresenta con la cultura, si apre con Leonardo e si chiude con la salsa al pomodoro».

Il tutto sarà arricchito dalla recitazione in lingua rinascimentale su testi originali vinciani. Mercoledì 15 maggio uno spettacolo sul grado zero del teatro, ossia il “riso”, da una produzione del Teatro Tascabile di Bergamo: “The Yoricks”. Un surreale circo tra comicità e paura della morte, una dedica al mito del clown, da Foottit et Chocolat di fine Ottocento ai Fratelli Colombaioni, i celebri clown del cinema di Fellini. Comicità in scena anche mercoledì 22 maggio con “Sparla con me” di e con Dario Vergassola, uno spettacolo che trae spunto dal programma televisivo cult di Serena Dandini Parla con me, in cui il comico sarà ancora una volta mattatore della serata con la sua “parlantina”. Accompagnato dalla chitarra contagerà il pubblico tra battute irriverenti, freddure, tanta ironia e un pizzico di malinconia.

«Simona Piazza ha previsto una serie di appuntamenti variegati e significativi, che entrano nella rassegna di circuiti teatrali lombardi. La programmazione offre una cultura d’avanguardia per il nostro territorio. Oltre a Lecco ci saranno importanti eventi in tutto il territorio provinciale, il programma è veramente bello e interessante», spiega Luigi Comi, consigliere provinciale a Cultura e Beni culturali.

Ecco anche Enrico Ruggeri

Mercoledì 29 maggio “Musica in Scena”, il primo dei due grandi concerti della rassegna: ospite della serata un pezzo di storia della musica italiana, Enrico Ruggeri. Il cantautore milanese presenterà il suo nuovo disco Alma in chiave acustica, accompagnato da Paolo Zanetti alla chitarra, Davide Brambilla alla fisarmonica e trombe e Francesco Luppi al pianoforte e tastiere. Sul palco del Palladium quarant’anni di carriera, per un artista poliedrico che ha saputo spaziare tra i generi dal punk, alla new wave, dal rock al pop d’autore.

All’insegna della musica anche lo spettacolo conclusivo della rassegna: mercoledì 5 giugno I Musici di Francesco Guccini saliranno sul palco per celebrare una delle pietre miliari del cantautorato italiano. Juan Carlos “Flaco” Biondini alla voce e chitarra, Vince Tempera al pianoforte, Antonio Marangolo al sax, Pierluigi Mingotti al basso e Ivano Zanotti alla batteria eseguiranno i brani del ricco e prezioso repertorio del “maestrone” modenese di recente ritiratosi dalle scene.

Così Silvano Tornioli del Cineteatro Palladium: «Grazie alle pubbliche amministrazioni per averci pensato come sede, oltre ai nostri collaboratori e volontari per il loro sacrificio e impegno per la realizzazione di attività meravigliose». A fianco dell'organizzazione anche Michael Ridolfi, manager del gruppo NH Hotel Pontevecchio, sede dello spettacolo del 15 giugno: «Abbinare cultura e cibo per noi è fondamentale. Stiamo investendo parecchio nel territorio, essere coinvolti è un privilegio. Proporremo una serata all’insegna della buona cucina e del divertimento».

Il gran finale in hotel

Sabato 15 giugno sarà invece in programma lo spettacolo fuori abbonamento “Saga Salsa”: alle ore 21 all’Hotel NH Lecco Pontevecchio di via Azzone Visconti, 84 a Lecco. Tre donne, Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, per la regia di Aldo Cassano, “metteranno in tavola” il passato e il presente in una cena da gustare, da vedere e ascoltare, in cui tutti i sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non è fatto di solo cibo ma anche di emozioni, sapori e storie. Un inedito spettacolo che prevede una degustazione servita al tavolo per gli spettatori. Per questo motivo i posti saranno limitati con diritto di prelazione da lunedì 1 aprile a mercoledì 15 maggio per gli abbonati alla rassegna, le vendite saranno poi aperte a tutti da giovedì 16 maggio a mercoledì 5 giugno, salvo esaurimento posti.

I biglietti

I biglietti, a 30 euro e 22 euro ridotto fino a 30 anni, si potranno acquistare online sul sito del Comune di Lecco oppure presso la biglietteria del Teatro della Società il lunedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 14. I biglietti per la rassegna Altri Percorsi saranno in vendita al prezzo di 15 euro (7 euro i ridotti fino a 30 anni) online sul sito www.comune.lecco.it nella sezione Teatro della Società cliccando su “Biglietteria” da mercoledì 24 aprile dalle ore 14 e presso la biglietteria del Teatro della Società dalle ore 10 dello stesso giorno. L’acquisto dei biglietti presso il Cineteatro Palladium potrà essere effettuata la sera stessa dello spettacolo solo mediante pagamento in contanti. Sarà inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento per tutti e cinque gli spettacoli a 60 euro (28 euro ridotto fino a 30 anni) con le stesse modalità sopra descritte, online sul sito www.comune.lecco.it da lunedì 1 aprile dalle ore 12, e presso la biglietteria del Teatro della Società dalle ore 14 di lunedì 8 aprile.

