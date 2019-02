Alunni olginatesi a lezione di musica con la "Project Rock School"

Appassionato seminario musicale per gli alunni della scuola media Carducci di Olginate. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Sindaco di Olginate Marco Passoni, il responsabile della "Project Rock School" con sede a Villa Sirtori, Stefano Marzocchi, la Dirigente scolastica Mariapia Riva e il professore di musica Francesco Chimenti.

Il seminario si è svolto con grande attenzione e collaborazione da parte delle quinte sezioni "Prime" presenti in aula magna. I docenti della PRS hanno illustrato ai ragazzi gli strumenti che solitamente utilizzano le band: batteria, Matteo Canali; voce, Roberto Zimmerman; basso, Andrea Castelli; tastiera e piano Matteo Motto; chitarra Simone Riva.

«Ogni docente ha brevemente spiegato la storia e la nascita del proprio strumento, fornendo informazioni di base di natura tecnica, suonando alcuni brani, ripercorrendo alcuni periodi storici del Rock proponedo David Bowie, Queen, Ed Sheeran - spiega Stefano Marozocchi - È importante sensibilizzare i ragazzi e fornire loro informazioni per fare comprendere che la musica è sinonimo di studio, passione, espressione, divertimento e socializzazione».



Nel contesto del seminario i ragazzi sono stati informati che a breve saranno consegnate cinque borse di studio per l'anno 2019 fornite dall'Amministrazione e dalla Project Rock School di Olginate. Le borse di studio verranno assegnate dal Consiglio d'istituto della scuola “Giosuè Carducci” con criteri di meritocratici e saranno consegnante ai ragazzi dal sindaco Passoni il prossimo mese di marzo.

«Il presupposto principale della scuola PRS è che, dopo alcuni anni di studio, i ragazzi possano formare delle band e quindi esternare quanto hanno appreso singolarmente e condividerlo con altri ragazzi - aggiunge il responsabile Stefano Marzocchi - Ovviamente la scuola garantisce il percorso formativo delle band con il supporto di docenti preposti a questa attività scolastica che sfocia in concerti programmati, prove di registrazione,eventi di supporto ad associazioni richiedenti. Abbiamo spiegato che con impegno e passione personale per la musica si possono aiutare anche altre persone, riportando l'esempio del recente progetto "Abbey Road Experience" dove presso gli Abbey Road Studios di Londra sei giovani allievi della scuola P.R.S. hanno registrato un Cd e l'intero ricavato, in vendita on line sulle principali piattaforme Spotify, Amazon, Youtube sarà devoluto alla "Cooperativa Incontro" che si occupa dell'inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi diversamente abili».



Musicisti, ragazzi e responsabili della Project Rock School ringraziano infine la dirigente scolastica Mariapia Riva «Per aver supportato, con sensibilità e attenzione, il progetto divulgativo musicale che riteniamo utile sviluppare in collaborazione con altri interventi formativi anche nei prossini anni scolastici».

