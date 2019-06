Come liberarsi dall'amianto: da oggi tutte le informazioni sul sito del Comune

Al fine di incentivare gli interventi di rimozione dell'amianto, il Comune di Lecco ha sottoscritto alcune convenzioni con operatori iscritti all'albo dei gestori ambientali che offrano, a prezzi calmierati e palesi ai cittadini dei territori comunali di Lecco e Valmadrera, i servizi di bonifica (rimozione e incapsulamento coperture cemento amianto), smaltimento manufatti in cemento amianto (come serbatoi, tubature e lastre), redazione documentale prevista dalla normativa (indice di degrado e programma di controllo), presidio telefonico attivo 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, servizio di campionamento materiali e pronto intervento entro 48 h (solo per eventi causati dal maltempo). Sul sito internet del Comune di Lecco sono da oggi, lunedì 24 giugno, disponibili tutte le informazioni necessarie.

Sempre nell'ottica di sostenere gli interventi di rimozione amianto, la Giunta regionale ha inoltre approvato un bando di 1 milione di euro per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento amianto da edifici privati. Al finanziamento sono ammessi fino al 50% delle spese sostenute. L'importo massimo finanziabile è di 15 mila euro e gli incentivi regionali sono cumulabili con le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica (le domande vanno inoltrate al seguente link).

Dossi: «Abbiamo tutto gli strumenti»

«Sono molto soddisfatto di queste misure che abbiamo fortemente voluto - dichiara l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi - La creazione di queste convenzioni è stato il mio primo atto amministrativo appena assunto il mio ruolo, perché credo sia davvero importante creare i migliori presupposti perché i cittadini intervengano per la rimozione dell'amianto. In questo senso è fondamentale anche il supporto economico di Regione Lombardia e invitiamo i cittadini di Lecco a "combinare" questi due elementi: da un lato prezzi agevolati e chiari per i cittadini di Lecco, dall'altro delle risorse economiche che possono coprire fino al 50% delle spese. Direi che ora - conclude l'assessore - i cittadini hanno davvero a disposizione tutti gli strumenti necessari affinchè la nostra città si possa definire sempre più libera dalla piaga dell'amianto».