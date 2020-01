Consulenze condominiali a Lecco, gradimento del 95% degli utenti

Si conferma ai massimi livelli il gradimento dei cittadini per la consulenza ricevuta da Anaci Lecco attraverso lo sportello promosso dal Comune di Lecco.

È il dato che emerge dall'analisi dei questionari compilati dai cittadini che hanno utilizzato questo servizio. In particolare, nel corso del 2019, su 54 consulenze disponibili, sono state 31 (il 57,4%) quelle utilizzate dai cittadini. E il 95% è l'indice di soddisfazione espresso.

«È un risultato che sottolinea l'apprezzamento dei cittadini per il servizio di consulenza messo a disposizione gratuitamente da Anaci Lecco attraverso il proprio consigliere Giancarlo Astorri, che è anche consigliere nazionale, in tema di Amministrazione condominiale, diritti e doveri dei condomini e locazioni» commenta Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco.

Anche quest'anno stati in particolare gli over 65 a utilizzare questa opportunità (67%), ma ad essersi avvalsi della consulenza condominiale gratuita sono stati anche cittadini dai 50 ai 64 anni (26%). Sotto l'aspetto della condizione professionale, per l'80% si è trattato di pensionati.

Quanto agli argomenti oggetto di consulenza, spiccano i criteri di ripartizione delle spese condominiali, i problemi di gestione del condominio le locazioni, i diritti e doveri dei condomini e i lavori in ambito condominiale.

«La collaborazione con il Comune di Lecco rappresenta ormai una tradizione consolidata - continua Bandini - È il nostro modo, concreto, di esprimere quel valore sociale della nostra attività che ormai ci viene universalmente riconosciuto. A questo tipo di impegno si richiama anche l'incontro pubblico, da noi promosso nello scorso mese di ottobre, in Sala Ticozzi».

Bonacina: «Il Comune è la casa dei cittadini»

Particolare soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Francesca Bonacina: «Nel corso di questa Amministrazione abbiamo operato, in collaborazione con numerose associazioni, per fare del Comune la casa dei cittadini. Il servizio di consulenza in tema di consulenze condominiali svolto da Anaci è da sempre uno dei più apprezzati, anche in considerazione dell'elevato numero di famiglie che vivono in ambito condominiale».

Proprio in ragione dei positivi risultati ottenuti, il protocollo d'intesa è stato prorogato di un altro anno. Le consulenze condominiali di Anaci i svolgeranno nelle seguenti giornate: 16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 17 settembre, 15 ottobre, 12 novembre, 10 dicembre.