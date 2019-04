I volontari dell'Associazione Carabinieri a lezione di Dae

È stato presentato a Olginate il corso per l'utilizzo dal Dae organizzato dalla locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. La lezioni, al via nei prossimi giorni, saranno tenute dal dottor Luca Rota, socio Anc e istruttore certificato per l'insegnamento delle tecniche di utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

«Abbiamo aperto questa iniziativa a tutti i nostri soci, ai famigliari, al direttivo dell'Avis Olginate e ai dipendenti del Comune - fa sapere Paolo Chiandotto, presidente dell'Anc Olginate - Il Dae è uno strumento molto importante per salvare vite umane in caso di arresto cardiocircolatorio, e anche nel nostro territorio sta aumentando la presenza di colonnine attrezzate. Da qui la scelta di promuovere questo corso. Più persone si formano e si informano, meglio è per la sicurezza di tutti».

La presentazione del corso si è tenuta nei giorni scorsi presso la casa delle associazioni di Capiate, 25 al momento gli iscritti. A breve verrà definito il programma delle lezioni con prove sia teoriche che pratiche. Intanto i volontari dell'Anc Olginate saranno ora impegnati a prestare servizio, insieme ad altre associazioni, alla camminata dei piedibus e dell'Istituto comprensivo di Olginate, in programma sabato 6 aprile, e alla Ghost Town Trail Consonno che si terrà domenica 7.

Gallery