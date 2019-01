Anche Lecco in campo per salvare gli orsi polari

Anche Lecco in campo per salvare l’orso polare. La sezione lecchese del Wwf ha infatti deciso di stanziare un contributo pari a 1.000 Euro per contribuire alla campagna del Wwf Internazionale a sostegno del progetto “Polar Bear” mirato a proteggere gli orsi polari dal bracconaggio e fare pressioni sui Governi per tutelare l’Artico.

Di anno in anno la “casa” del plantigrado si riduce infatti sempre più velocemente per colpa del riscaldamento globale: entro i prossimi 35 anni rischiamo di perdere il 30% della popolazione di orso polare finora stimata tra i ghiacci artici, proprio per la riduzione dell’habitat di questo magnifico mammifero. Gli scienziati hanno stimato complessivamente che sopravvivono ancora tra i 22.000 e i 31.000 esemplari, ma gli ultimi dati forniti dal gruppo degli specialisti dell'orso polare mostrano che alcune sottopopolazioni sono già in declino. Per salvare l'orso polare è urgente mettere in campo azioni di conservazione: oltre alla ricerca sul campo, la lotta alle ulteriori minacce che incombono sull'Artico, tra cui le esplorazioni petrolifere e di gas.

Così anche l’associazione ambientalista lecchese - e i suoi sostenitori - ha deciso di fare la sua parte. «Il Wwf è la più grande associazione ambientalista a livello internazionale - ricorda Lello Bonelli, Presidente Wwf Lecco - Il Fondo Mondiale per la Natura ha proprio lo scopo di raccogliere “fondi” da destinare alla tutela dell’ambiente. Per questo motivo ci impegniamo nelle tantissime attività, rese possibili dalla disponibilità personale dei nostri attivisti e dal prezioso contributo degli “Amici del Wwf Lecco” aziende, enti e realtà locali che condividono la mission della nostra Associazione e che ringraziamo di cuore. Lo scopo ultimo di ogni nostra attività è la tutela dell’ambiente a noi vicino, quello della provincia per cui siamo territorialmente competenti, ma con uno sguardo che sappia sempre andare oltre, per la conservazione della natura e della biodiversità in ogni parte del pianeta. I fondi che anche quest’anno riusciamo a destinare a progetti locali e internazionali sono il risultato di un anno di lavoro, duro ma gratificante, per tutti noi». Il presidente Bonelli è quindi entrato nel merito delle iniziative sostenute economicamente dal Wwf Lecco e dai suoi sostenitori.

«A chiusura del bilancio 2018, Wwf Lecco ha contribuito con una donazione di 1.000 euro al progetto “Polar Bear” del Wwf internazionale per proteggere gli orsi polari, ma non solo - confermano quindi i rappresentanti del Wwf Lecco - Coerentemente con la mission dell’Associazione lecchese “Costruire un mondo in cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura” un altro importante contributo di 500 euro è stato destinato al Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero, per l’attività di contrasto al progetto Silea di teleriscaldamento alimentato a rifiuti. Altri 250 euro infine sono stati destinati all’attività del Nucleo di Vigilanza venatoria del Wwf Lombardia, impegnato nella prevenzione e nella repressione del bracconaggio, in particolare nelle province della fascia prealpina lombarda un fenomeno che non accenna a diminuire, con l’ultimo episodio a fine dicembre, che ha visto protagonista una rarissima Gru che è stata recuperata, ferita da una fucilata, nel Comune di Dello nella bassa pianura bresciana e affidata alle cure del Centro Recupero Animali Selvatici dell’Oasi Wwf di Valpredina».