Si laurea a Londra nei giorni del lockdown, la tesi on line dell'olginatese Anna

Laurearsi a Londra ai tempi del Coronavirus, con una tesi online in Scienze Bancarie e Assicurative, in qualità di studentessa iscritta alla Cattolica di Milano. Quella di Anna Pezzini, olginatese trasferitasi da circa un anno nella Capitale Britannica per lavoro, è una storia da raccontare. La gioia di un traguardo meritatamente raggiunto, ma vissuto in giorni difficili a causa dell’emergenza sanitaria, il proprio lavoro accademico discusso via internet in un modo insolito, parenti e amici che hanno potuto complimentarsi con lei solo a distanza causa lockdown. Tra loro mamma Sabrina, papà Gabriele, e le sorelle Sara e Iris. Ma la festa per Anna è stata comunque speciale, pur tra sentimenti contrastanti per la situazione eccezionale.

«Il titolo della mia tesi è “Analysis of net interest income dynamics in a low rates environment” e parla di come le banche riescano a sopravvivere in un ambiente a tassi di interessi molto bassi, vicini allo zero - racconta Anna Pezzini - Ho preparato questo lavoro all’interno del corso Banking and Finance della facoltà di Scienze bancarie e assicurative della Cattolica di Milano. Mi sono collegata via internet con la Commissione a Milano dalla mia abitazione di Londra, e ho iniziato la discussione davanti a tre docenti. Nel frattempo i miei conquilini mi riprendevano per permettere ai miei famigliari di seguire l'esposizione via skype. Nella tesi è contenuto anche un breve parallelismo con la situazione Coronavirus, parlando di scenari economici e riflessi sulle attività delle banche».

Anna Pezzini adesso lavora nella filiale londinese di un noto istituto bancario italiano. Il primo step per diventare dottoressa lo aveva compiuto a Bergamo, proprio in una delle città più martoriate dal Covid-19, città alla quale la giovane olginatese è ancora legata. All’Università di Bergamo aveva infatti ottenuto la laurea triennale, poi la scelta della Cattolica per continuare gli studi e l’approdo a Londra dove ora ha ottenuto il titolo magistrale con il voto massimo di 110 e lode.

«Mai avrei pensato qualche mese fa di vivere così la discussione della tesi - continua Anna - Tutto è andato bene e sono stata felice delle congratulazioni ricevute a distanza dai miei famigliari e amici. Ora sono sollevata perchè in questi ultimi mesi con gli impegni lavorativi e la situazione venutasi a creare, finire gli esami e scrivere la tesi è stata dura. Poi, ovviamente, nell'ultimo periodo il pensiero andava di frequente a quanto stava succedendo e succede ancora in Italia. Essere qui, lontano, e vedere quanto sta soffrendo il mio Paese al quale sono profondamente legata, è per me motivo di grande tristezza. In me si è risvegliato ancora di più un senso patriottico, il desiderio di fare qualcosa per l'Italia. Spero che questo incubo finisca presto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«In Inghilterra ancora troppa gente per le strade»

Anna Pezzini ha infine raccontato come si stanno vivendo i giorni dell'emergenza in Inghilterra. «Sinceramente con molto meno rigore e attenzione rispetto a quanto, giustamente, si sta facendo in Italia - conclude la dottoressa olginatese - A Londra il lockdown è scattato praticamente solo due settimane fa, ancora si vede diversa gente in giro, anche senza mascherine. Io, come i miei colleghi, lavoriamo invece da casa, come avviene in Italia». E proprio all'Italia è rivolto ora il pensiero di Anna e di tanti altri lavoratori all'estero, nella speranza di un'imminente guarigione e di una rinascita del Paese.

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery