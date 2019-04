Aperto il bypass di Chiuso, traffico più sicuro in zona cantiere Lecco-Bergamo

Aperta a Chiuso la nuova corsia in direzione Lecco riservata ai veicoli provenienti da Calolzio. La nuova bretella - attivata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì - renderà così più sicuro e meno problematico il traffico nella zona compresa tra la rotonda e il cantiere del tunnel della Lecco-Bergamo.

In sostanza sono state divise le due direzioni di marcia: i veicoli in arrivo dal Bione continuano a viaggiare lungo la sopraelevata che scende verso Vercurago. Quelli provenienti dalla direzione opposta vengono invece deviati lungo la bretella sulla destra rispetto al cantiere: due strade separate per circa 200 metri e non più due carreggiate affiancate come in precedenza.

Una novità giudicata in maniera positiva dal Comitato di Chiuso (la foto sopra è tratta dal post FB del Comitato) che commentano: "Insieme si può". Sempre nel rione a sud di Lecco è stata aperta anche un'area cani, per la gioia degli amici a quattro zampe e dei loro padroni.