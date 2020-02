Lecco, si cercano nuovi volontari per il gruppo di Protezione civile

Il Comune di Lecco ha pubblicato un bando per reclutare nuovi volontari per il gruppo comunale di Protezione Civile, così da implementare le forze operative a disposizione dell'unità.

Possono partecipare alla selezione i cittadini, di entrambi i sessi, che risiedano preferibilmente a Lecco, che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato il 75° anno di età. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, indirizzate al sindaco del Comune di Lecco e consegnate all'ufficio protocollo comunale, sito in piazza Diaz 1, oppure inviate a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre le 12 del 24 febbraio 2020.

Il bando, la domanda di partecipazione e il questionario sono scaricabili a questo collegamento, mentre tutti i mercoledì sera dalle 21, presso la sede del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile di piazza Bione, gli interessati a partecipare alla selezione potranno incontrare i volontari che oggi fanno parte del gruppo.

Corso base per operatori volontari

Sono inoltre aperte fino al 2 marzo le iscrizioni alla nuova edizione al Corso base per operatori volontari di Protezione Civile (livello A1), organizzati dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di coordinamento volontari. Il corso di 16 ore, di cui 12 ore teoriche e 4 ore pratiche, sarà articolato in quattro lezioni teoriche (lunedì 10 marzo, giovedì 12 marzo, lunedì 17 marzo e giovedì 19 marzo dalle 20 nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco) e in una prova pratica (sabato 18 aprile alle 8.30 al Centro polifunzionale di emergenza in località Sala al Barro a Galbiate).