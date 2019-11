Applausi alla compagnia teatrale Gop al centro anziani di Calolzio

Applausi per la compagnia teatrale Gop che si è esibita al Centro anziani Avac della Gallavesa. Ospiti e amici dell'associazione hanno apprezzato infatti lo spettacolo dialettale dal titolo "I pretees d'un pretendent" curato da Giovanni Bassi con gli attori Giambattista Villa, Monica Tentori, Debora Bonazzi. La rappresentazione è un atto unico in dialetto lombardo tradotto da Giovanni Bassi e liberamente ispirato a "Una domanda di matrimonio" di Checov: un non più giovanissimo pretendente torna al paesello dopo tanti anni, e si appresta a chieder la mano di una giovane che sembra ben disposta, ma gli anni sono passati...

L'iniziativa si è tenuta nei giorni scorsi nella sede di corso Dante 65. Tra i presenti anche l'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi (in mezzo nella foto sotto) che ha voluto portare il saluto dell'Amministrazione al sodalizio guidato da presidente Erminio Carenini. «Abbiamo trascorso un simpatico pomeriggio in compagnia, con soddisfazione sia da parte della compagnia Gop, sia di tutti i presenti - ha commentato Tina Balossi, che ha più volte ribadito l'importante ruolo dell'associazione anziani - Ringrazio sentitamente il presidente Avac Erminio Carenini che ha promosso l'iniziativa. Abbiamo già messo in cantiere un altro spettacolo per il prossimo anno».

La compagnia Gop

La compagnia teatrale Gop nasce nel 1985 quando un gruppo di giovani di Calolziocorte, in particolare della frazione del Pascolo, accomunati dalla passione per la recitazione e dal desiderio di divertirsi, decidono di formare un gruppo teatrale amatoriale. Con il passare del tempo sono cambiati diversi componenti del gruppo, ma il genere proposto è rimasto sempre quello brillante.

