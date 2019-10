Lecco, approvato il regolamento viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale

Approvato dal Consiglio comunale di Lecco il "regolamento viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale". Si tratta di un documento che detta disposizioni, redatte in collaborazione con il Consorzio Forestale Lecchese, allo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali che attraversano il territorio comunale, tragitti di proprietà pubblica o privata dichiarate di "pubblica utilità", in aree montane e collinari a servizio di boschi, pascoli e alpeggi, per lo svolgimento di attività agricolo-forestali.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è valorizzare le zone montuose della città, contrastarne il progressivo abbandono anche consentendo l'affidamento in gestione della manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali censite. Il documento approvato è inoltre propedeutico al censimento e al successivo piano della viabilità delle strade agro-silvo-pastorali, finalizzato anche al reperimento di finanziamenti regionali funzionali alle operazioni di manutenzione.

Valsecchi: «Strumento utile»

«Il regolamento agro-silvo-pastorale è uno strumento utile e indispensabile per incoraggiare soggetti pubblici e privati a presentare progetti di intervento e investimento su percorsi e strade montane finalizzate alla tutela dell'ambiente, a consentire i passaggi per le doverose manutenzioni delle nostre montagne e a regolare gli accessi - commenta l'assessore al Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Lecco Corrado Valsecchi - Con questo regolamento Lecco, che ha un patrimonio di montagne straordinario, ottempera alle sollecitazioni di Regione Lombardia e investe sull'iniziativa pubblica e privata a difesa dei nostri boschi e delle aree forestali. Ci auguriamo che nascano Consorzi in grado di presentare progetti esecutivi di riordino e riqualificazione delle strade agro-silvo-pastorali in grado di migliorare la nostra capacità di azione nelle manutenzioni e vivibilità delle nostre montagne».