Apre il posteggio interrato di via Ponte Alimasco: 120 nuovi stalli a disposizione

Da lunedì 7 ottobre l'autosilo multipiano interrato, perfettamente collaudato, di via Ponte Alimasco, con a disposizione, per il momento gratuitamente, 120 stalli, verrà aperto al pubblico. Il posteggio funzionerà tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 20.

L'assessore Corrado Valsecchi: «Entro fine anno contiamo di aprire anche il silos della Tecnology Tower in corso Promessi Sposi»

«In questa prima fase - afferma l'assessore al Patrimonio e alla viabilità del Comune di Lecco, Corrado Valsecchi - il Comune ha trovato l'accordo con il privato per garantire gli orari di apertura, di chiusura e gli interventi di pulizia del sito, in una zona strategica della città in cui si sono appena insediati i nuovi uffici dell'Agenzia delle Entrare, e sono presenti il tribunale, la prefettura, la questura e altri servizi pubblici e privati. Confidiamo - prosegue Valsecchi - che gli utenti utilizzino questi ulteriori posti messi a disposizione dal Comune di Lecco, parcheggi che erano attesi da anni. Entro la fine dell'anno contiamo per altro di aprire anche il silos pubblico della Technology Tower di corso Promessi Sposi con 85 stalli sito nei pressi della prefettura».

Nei prossimi giorni verranno effettuati dei sopralluoghi tra Comune di Lecco, Linee Lecco e il privato per formalizzare una convenzione di affidamento alla partecipata del Comune per la gestione di questo autosilo che viene reso disponibile alla comunità.

