Torna ad Aprica la "Color emotion" in memoria di Riccardo Galbiati

Torna ad Aprica mercoledì 14 agosto la Color emotion, terza edizione della corsa non competitiva in ricordo di Ricky Galbiati.

Organizzata dal Comune del paese valtellinese e dall'associazione "Il tuo cuore la mia stella", la Color emotion (il cui ricavato viene devoluto in beneficenza) è uno dei due appuntamenti annuali - insieme alla gara di sci in calendario nel mese di gennaio - organizzati in memoria di Riccardo Galbiati colto da malore a fine 2016 proprio sulle piste dell’Aprica.

La corsa prenderà il via alle 15.30 dal Baradello e prevede color party, animazione e dj set all'arrivo. Per informazioni e iscrizioni 0342 746113 e info@apricaonline.com. Il contributo di partecipazione, che comprende maglietta e buste colori, è di 8 euro per i bambini sino ai 10 anni e di euro 12 per gli adulti per chi si iscrive entro il 31 luglio. Dal 1° agosto le tariffe saranno rispettivamente 10 e 15 euro.

La festa colorata terminerà presso il campo sportivo di Santa Maria con balli, schiuma party e dj-set; sarà possibile anche cenare.