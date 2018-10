Escursioni e arrampicate gratuite anche nel Lecchese

Si apriranno domani, sabato 13 ottobre, le giornate dedicate alla scoperta della montagna lombarda. Sono previste, per chi si prenoterà all'indirizzo segreteria@guidealpine.lombardia.it, escursioni e arrampicate gratuite con le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna della Lombardia.

Domenica, nel secondo appuntamento in calendario, l'iniziativa farà tappa in provincia di Lecco, sul Grignone, al Rifugio Bietti.

Lo scopo dell'iniziativa è approfondire la conoscenza dell'ambiente montano lombardo, evidenziandone le peculiarità: i paesaggi unici, la storia e l'evoluzione delle popolazioni alpine, la fauna, gli ambienti forestali e botanici, con un occhio di riguardo al corretto approccio nei confronti dell'ambiente naturale e alla sicurezza.

«Parte questo fine settimana - ha spiegato l'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi - Un appuntamento molto atteso per la stagione autunnale, dedicato a tutti gli appassionati della montagna e dell'arrampicata. Faccio i miei complimenti alle guide alpine per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, perché con queste iniziative sono ambasciatori del territorio lombardo per il turismo, lo sport e la conoscenza delle bellezze naturali ed enogastronomiche della nostra regione».

«Siamo felici di rinnovare anche quest'anno - ha affermato Fabrizio Pina, presidente del Collegio regionale guide alpine Lombardia - l'appuntamento con le giornate aperte al pubblico. Una bella iniziativa realizzata grazie a Regione Lombardia, che raccoglie sempre una grande adesione di pubblico. Le novità di questa edizione 2018 saranno i supporti tecnico-didattici su arrampicata e su escursionismo che metteremo a disposizione di tutti gli interessati».

Il programma delle escursioni

13 ottobre, Savogno e Dasile(So); Diga del Gleno (Bg)

14 ottobre, Rifugio Bietti (Lc); Il percorso nella roccia

Valsolda (Co)

21 ottobre, Corna Trentapassi(Bs); Monte Lesima(Pv)

27 ottobre, Monte Pravello (Va)

28 ottobre, La Pietra Pendula (Co)

Le giornate dedicate alle prove gratuite di arrampicata saranno due: domenica 21 ottobre e sabato 27 ottobre. Gli argomenti delle lezioni saranno la tecnica di arrampicata e le tecniche di sicurezza. L'obiettivo è anche quello di far riflettere sul fatto che, anche in un ambiente ben attrezzato come una falesia, gli utilizzatori sono responsabili della propria protezione, che non può mai essere demandata; occorre, quindi, conoscere tutte le tecniche necessarie per un utilizzo corretto delle attrezzature. Le guide alpine e gli aspiranti guide forniranno a coloro che ne fossero sprovvisti tutti i materiali necessari alla scalata: scarpette, imbragatura e casco. La giornata comincerà in ogni falesia alle ore 9 e si chiuderà alle 17. Possono partecipare anche i minori di età superiore ai 10 anni, purché accompagnati da un genitore o da un tutore legale.

Le falesie lombarde

Le arrampicate si svolgeranno su sei diverse falesie della Lombardia: