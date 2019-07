Calolzio, asfaltatura notturna per la Strada Provinciale 180

La Sp180 chiude per asfaltatura notturna. Sarà un chiusura totale, dalle 00.000 alle 04.00 di venerdì 19 luglio 2019, come sancito dall'ordinanza n° 36 della Provincia di Lecco.

Il provvedimento interessa la Provinciale dal pk 29+450 (nei pressi della Chiesa in località Rossino) al pk 29+880 (intersezione con SP 181 di Erve) nel comune di Calolziocorte, per l'esecuzione di lavori di asfaltatura.

Una chiusura resasi necessaria per via delle caratteristiche geometriche della strada e per i mezzi e gli uomini che dovranno operare sulla strada. I disagi agli automobilisti, visti gli orari, dovrebbero essere limitati.